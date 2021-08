Webinar promovido pelo STF discute bibliotecas jurídicas e a Agenda 2030

Em homenagem aos 130 anos da Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal, do Supremo Tribunal Federal (STF), comemorados em 8 de agosto, será realizado, no próximo dia 27, o webinar “Bibliotecas jurídicas e Agenda 2030”. O evento acontece de 14h às 17h e será aberto ao público.

A Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU), é um plano global para se atingir em 2030 um mundo melhor para todos os povos e nações e estabelece metas para erradicar as desigualdades sociais.

O webinar busca aproximar a biblioteca da Agenda 2030 e promover a troca de experiências em ações realizadas pelas bibliotecas jurídicas, com foco no alcance dos objetivos e metas estabelecidas pela ONU.

Programação

A abertura do webinar será feita pelo secretário de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação (SAE) do Supremo, Alexandre Freire, e pela coordenadora de Biblioteca, Luiza Gallo Pestano. Talita Daemon James, da Coordenadoria de Biblioteca, fará a mediação do evento.

Entre os palestrantes estão a vice-presidente da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições (Febab), Adriana Cybele Ferrari, que irá falar sobre a Agenda 2030, e o diretor de Marketing e Divulgação da Associação Catarinense de Bibliotecários (ACB) e editor da revista científica “Encontros Bibli”, Genilson Geraldo. Em sua palestra, ele aborda o tema Agenda 2030 e as bibliotecas jurídicas: como o acesso à informação jurídica pode contribuir para o alcance dos objetivos de desenvolvimento?

Também falarão o coordenador do Grupo de Informação e Documentação Jurídica do Distrito Federal, José Ronaldo Vieira, e a segunda-secretária do mesmo grupo, Wilza Rosa da Silva Lima, sobre a Agenda 2030 e o panorama de atuação das bibliotecas jurídicas do Distrito Federal. A cordenadora de Pesquisas Judiciárias no STF, Livia Gil Guimarães, apresenta palestra sobre as mulheres nas bibliografias de direito.

O webinar terá, ainda, um tour virtual pela Biblioteca do Supremo Tribunal Federal.

Confira a programação completa e clique aqui para acessar o seminário.

Fonte: Portal do STF