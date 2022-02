Vizinho que matou pai e filho em condomínio do DF é condenado a 36 anos de prisão

Distrito Federal – Homem foi condenado a 36 anos e três meses de prisão e quatro meses de detenção, em regime inicial fechado, por matar, com disparos de arma de fogo, os vizinhos, pai e filho. Ele também foi condenado pelo crime de ameaça proferida contra a esposa do vizinho Anderson.

O crime ocorreu em Paranoá/DF. De acordo com os autos, o réu não tinha um bom relacionamento com os vizinhos, havia relatos de diversas situações conflituosas entre eles nos últimos anos. No dia dos fatos, quando preparavam um dos veículos da família para sair, as vítimas foram surpreendidas pelo réu, que efetuou os disparos que mataram pai e filho. Logo em seguida ao duplo homicídio, Roney fez ameaças à esposa do vizinho. Após o ocorrido, ele subiu em uma motocicleta e fugiu do local.

Em plenário, os jurados acolheram a denúncia do Ministério Público e reconheceram que os crimes de homicídio foram praticados por motivo torpe e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. O réu foi condenado pela prática de dois homicídios qualificados e pelo crime de ameaça.

O acusado não poderá recorrer da sentença em liberdade.

Processo: 0006016-81.2017.8.07.0008

Fonte: Asscom TJDFT