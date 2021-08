Vistoria em unidade prisional de Tabatinga é realizada pelo Ministério Público do Amazonas

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por intermédio da Promotora de Justiça Fábia Melo Barbosa de Oliveira, Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tabatinga, realizou, na manhã da última quarta (04/08), uma visita técnica ao presídio do município para verificar as condições da sua infraestrutura e o tratamento oferecido aos internos.

Acompanhada pelo diretor do presídio, Daniel da Silva Barbosa, a Promotora de Justiça Fábia Melo observou melhora substantiva em comparação à última visita. Constatou-se a existência de uma área de lazer com quadra esportiva e com boas condições para a utilização. Em contrapartida, a Promotora apontou a necessidade de algumas reformas com a finalidade de melhorar a segurança da Unidade e dos detentos. Segundo ela, problemas em relação à infraestrutura e à quantidade de agentes penitenciários também precisam ser resolvidos, visto que só há uma policial militar feminina auxiliando nas vistorias em mulheres, durante as visitas.

“Também há reclamações sobre a qualidade da alimentação. Como providências, será instaurado um Procedimento Administrativo visando acompanhar as medidas para a melhoria na infraestrutura do local, dentre outras circunstâncias”, considerou a Promotora de Justiça.

