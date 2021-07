Vice-Presidente do Conselho Superior do MPT assume como Procurador-Geral do Trabalho

O Subprocurador-Geral do Trabalho José de Lima Ramos Pereira assumiu, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho (CSMPT) realizada na quarta-feira (21), o cargo de Procurador-Geral do Trabalho. Alberto Bastos Balazeiro deixou o cargo nesta quarta e assumiu como Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em vaga do quinto constitucional destinada ao Ministério Público do Trabalho.

Durante a sessão de transmissão do cargo, Alberto Bastos Balazeiro se despediu da carreira e do MPT. “É com grande emoção que me despeço hoje do cargo de Procurador-Geral do Trabalho e me despeço da nossa carreira, com a convicção de que o Ministério Público do Trabalho jamais sairá de mim”, declarou com emoção. Balazeiro foi nomeado ministro do TST pelo Presidente da República nesta terça-feira (20), após ter seu nome aprovado pelo Senado Federal.

O Procurador-Geral do Trabalho em exercício, José de Lima, mostrou disposição diante da oportunidade de liderar o restante da gestão de Balazeiro. “Recebo, com muita satisfação e honra, o cargo de Procurador-Geral do Trabalho para cumprir o mandato de Sua Excelência”, declarou. “Tenha certeza que este procurador aqui que vos fala, e que está recebendo agora o cargo de Procurador-Geral do Trabalho, vai cumprir tudo que o senhor planejou para a programação do biênio que se encerra”, completou.

Fonte: Ascom MPT