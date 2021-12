TST incentiva campanha do TRT da Bahia em prol das vítimas das enchentes

A presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, se solidarizou com as vítimas das fortes chuvas e enchentes que ocorrem em diversas cidades da Bahia nas últimas semanas. Ela elogiou a atuação do Tribunal Regional da 5ª Região (BA) que, prontamente, realizou a campanha “Solidariedade aos Desabrigados pelas Chuvas na Bahia”, em parceria com a Associação dos Magistrados do Trabalho da 5ª Região (Amatra5).

“A Justiça do Trabalho tem divulgado nos sites dos 24 Tribunais Regionais a importante iniciativa do TRT da Bahia, que está arrecadando doações para auxiliar os milhares de desabrigados por esta tragédia. Esperamos que, com ampla divulgação, o país todo possa contribuir para essa ação”, descreveu a ministra.

Segundo informações da Defesa Civil do estado, até a última segunda-feira (27/12), mais de 30 mil pessoas estão desabrigadas e pelo menos 470 mil foram impactadas, deixando 20 mortos e mais de 100 municípios afetados.

Como doar?

As doações podem ser feitas em dinheiro via transferência bancária ou com doações entregues na sede do tribunal. Saiba como ajudar:

1) em dinheiro:

• PIX CNPJ 14.739.320/0001-72;

2) Doações de donativos na sede do TRT:

• garrafões de água mineral de 10L ou 20L;

• caixas de sabonetes e pacotes de papel higiênicos; e

• pacotes de feijão, arroz, farinha, açúcar e flocão de milho.

*A entrega presencial está sendo realizada na sede do TRT-5, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15h, na R. Bela Vista do Cabral, 121 – Nazaré, Salvador.

Fonte: Asscom TST