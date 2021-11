TRT-11 participa de lançamento de curso de Pós-Graduação em Direito Notarial e Registral

O desembargador do Trabalho David Alves de Mello Júnior, representou a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR), desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes, que se encontra em férias, no lançamento do curso de especialização em Direito Notarial e Registral promovido pela Universidade do Estado do Amazonas (EUA), em parceria com a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Anoreg/AM) e o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Sinoreg/AM). O evento foi realizado na manhã do último sábado (20/11), no hotel Juma Ópera, no centro de Manaus e contou com a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux.

Firmada por meio de Termo de Cooperação Técnica, com carta de intenção de parceria assinada pelas instituições envolvidas durante a cerimônia de lançamento, a Pós-Graduação é voltada aos profissionais dos cartórios. A previsão para o início das aulas é ainda no primeiro semestre de 2022, sob execução da Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (FUEA), responsável pelos projetos da UEA.

O curso tem como público-alvo titulares de ofícios registrais e notariais associados da Anoreg/AM e do Sinoreg/AM, e demais interessados da área do Direito. Professores da UEA, além de convidados locais e nacionais, farão parte do corpo docente da especialização.

Fonte: Asscom TRT11