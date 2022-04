TRT-11: Acordo soluciona processo sobre acidente de trabalho e adicional de periculosidade em RR

Roraima – Homologado no último dia da 2ª Semana Estadual de Conciliação de Roraima, um acordo de R$50 mil encerrou a controvérsia sobre acidente de trabalho e adicional de periculosidade em processo movido pelo empregado de um posto de combustíveis de Boa Vista (RR). O juiz titular da 3ª Vara do Trabalho de Boa Vista (VTBV), Raimundo Paulino Cavalcante Filho, conduziu a audiência, que ocorreu na manhã da última sexta-feira (25/3) e resultou em conciliação entre as partes.

Iniciado em setembro de 2020, o processo encontrava-se na fase de instrução processual. Por determinação do juízo, duas perícias técnicas foram realizadas: uma para apurar o alegado acidente de trabalho que teria ocorrido em setembro de 2019 e outra para verificar se as atividades desempenhadas pelo trabalhador eram, de fato, realizadas em condições perigosas.

Na ação ajuizada perante o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT-11), o trabalhador alegou que exerceu a função de motorista de caminhão-tanque de 2016 a 2020, período em que manteve rotina de quatro viagens semanais a Manaus (AM) para transporte de combustível a Boa Vista (RR).

Além do serviço em condições perigosas, alegou ter sofrido acidente de trabalho com a inalação de fumaça em 10 de setembro de 2019, o qual teria acarretado problemas respiratórios. Na petição inicial, requereu adicional de periculosidade por exposição permanente a inflamáveis, indenização por danos morais e materiais, baixa na carteira de trabalho, entre outros pedidos.

De iniciativa da 3ª VTBV, a Semana Estadual de Conciliação de Roraima é realizada anualmente na penúltima semana de março, somando esforços para promover o diálogo entre as partes e buscar a solução mais rápida para os conflitos trabalhistas. Em sua segunda edição, o evento incluiu 124 processos em pauta e promoveu audiências de 21 a 25/3.

Fonte: Assessoria TRT-11