Tribunal de Justiça do Amazonas convoca novos estagiários em Direito para Manaus

O Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep), divulgou novo edital de convocação de candidatos da Seleção Pública para Estágio em Direito no TJAM para admissão na capital. Trata-se do Edital n.º 11/2021 – SPED2020, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira (27/09), página 10 do Caderno Administrativo.

Por esta convocação, os candidatos classificados da 331.ª até a 360.ª colocação da lista de ampla concorrência devem enviar os documentos necessários para a admissão no período de 1.º a 13/10/2021.

A admissão dos estudantes será feita de forma remota e a confecção do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) está condicionada ao envio por e-mail de documentos que deverão ser encaminhados e organizados, em arquivo único.

Depois, a Divisão de Provimento e Movimentação de Pessoas da Segep entrará em contato com os candidatos por telefone, no período de 04 a 08/10/2021, para tratar da lotação do estudante. E depois enviará o TCE ao estudante por e-mail, com as informações de lotação, data de início e de término do contrato e outras informações que estarão disponíveis no contrato de estágio.

Fonte: Asscom TJAM