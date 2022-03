TRF2 definirá listas para nova composição das Cortes regionais

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) é a primeira das cinco Cortes congêneres do país a definir a lista tríplice de juízes para promoção por merecimento, e o nome para promoção por antiguidade, às vagas de desembargador criadas pela Lei nº 14.253, de novembro de 2021. As designações foram feitas na sessão desta quinta-feira, 3 de março. As indicações dos magistrados serão submetidas à escolha do presidente da República.

A agilização de pautas com impacto na jurisdição tem sido a marca da atual gestão do TRF2, sob a presidência do desembargador federal Messod Azulay. Em maio do ano passado, por exemplo, o regional sediado no Rio de Janeiro foi o primeiro tribunal do país a criar Núcleos de Justiça 4.0, com a estrutura prevista no programa idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Conselho da Justiça Federal (CJF) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Além disso, ainda em 2021, obteve pela primeira vez o selo ouro do “Prêmio Conselho CNJ de Qualidade”, atingindo 72,2% da pontuação máxima da condecoração que, naquela edição, avaliou quatro eixos temáticos: governança, produtividade, transparência e dados e tecnologia.

Já em fevereiro deste ano, aprovou, por unanimidade, resolução que permitirá a instalação dos primeiros Núcleos de Justiça 4.0 especializados em matéria previdenciária, dentre os regionais. A medida deverá desafogar os Juizados Especiais e as Varas Federais dos dois estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo especializados na matéria, onde hoje tramitam, ao todo, mais de 116 mil ações.

Agora, com a definição das listas de juízes indicados para reforçar a composição da segunda instância da Justiça Federal, o TRF2 assume a dianteira no cumprimento da Lei nº 14.253/2021. Com a alteração legal, o TRF2 (RJ e ES) passará de 27 para 35 desembargadores.

Sem gerar elevação de despesas, já que o aumento do número de magistrados ocorreu com a conversão de cargos vagos de juízes federais substitutos, a norma atende a uma antiga reivindicação do Judiciário, da advocacia e dos demais operadores do Direito, por acelerar o escoamento da demanda do acervo de processos em grau de recurso que, na 2ª Região, soma hoje quase 80 mil.

Fonte: Asscom TRF-2