TRF1 empossará novo desembargador federal no dia 26 de abril

O juiz federal Eduardo Morais da Rocha, da 27ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais (SJMG), será empossado, no dia 26 de abril, às 17h (horário de Brasília) como desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

A cerimônia, que ocorrerá na sede do Tribunal em Brasília/DF de forma híbrida (virtual e presencial), será transmitida em tempo real pelo canal do TRF1 no YouTube, contando com a presença mínima de participantes em razão das medidas preventivas adotadas pelo Tribunal para se evitar a propagação do coronavírus.

O link de acesso à solenidade estará ativo somente na hora do evento.

O magistrado foi nomeado no dia 1º de abril pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, após o juiz integrar por três vezes consecutivas a lista tríplice elaborada pelo Plenário do TRF1, destinada ao preenchimento da vaga de desembargador federal. Promovido pelo critério de merecimento, Eduardo Morais da Rocha assume a vaga decorrente da aposentadoria do desembargador federal Francisco de Assis Betti, ocorrida no dia 21 de fevereiro de 2022.

Fonte: Asscom TRF-1