TRE-RO recebe as novas urnas eletrônicas que devem ser utilizadas nas Eleições 2022

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) recebeu mil e cinquenta urnas Modelo UE2020, as quais devem ser utilizadas nas Eleições 2022. Mais modernas, as urnas trazem novos recursos de aparência, acessibilidade e novidades em termos de segurança, transparência e agilidade.

O novo modelo UE2020 representa 40% (quarenta por cento) do total de urnas e deve substituir os modelos mais antigos.

O TRE-RO possui urnas eletrônicas dos modelos 2009, 2010, 2013, 2015 e 2020 disponíveis para uso nas Eleições 2022.

Rondônia receberá mais setecentas e cinquenta urnas UE2020, totalizando mil e oitocentas desse modelo.

Confira, abaixo, as principais inovações da urna eletrônica modelo 2020:

1 – Processamento mais rápido: dezoito vezes mais rápido que no modelo anterior;

2 – Melhor performance de bateria: por não precisar de recarga, a bateria do tipo Lítio Ferro-Fosfato exige menos custos de conservação;

3 –Processo de carga de dados mais rápido: a utilização de pen drive facilita a logística para os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) na geração de mídias;

4 – Maior duração da bateria: a expectativa é que a bateria não precise ser substituída a cada cinco anos e dure por toda a vida útil do equipamento;

5 – Terminal de mesários: tela totalmente gráfica, sem teclado físico, e superfície sensível ao toque;

6 – Teclado do eleitor: o novo modelo tem teclas com duplo fator de contato, o que permite ao próprio teclado acusar erro, caso haja mau contato ou tecla com curto-circuito intermitente;

7 – Maior Acessibilidade: possui grandes novidades em termos de acessibilidade, voltada para pessoas com deficiências visuais e auditivas. A sintetização de voz foi aprimorada. Agora também serão falados os nomes de suplentes e vices e será possível cadastrar um nome fonético. Além disso, será incluída uma apresentação de um intérprete de Libras na tela da urna, para indicar quais cargos estão em votação;

8- Nova aparência: o modelo UE2020 é menor e o teclado do terminal do eleitor agora fica abaixo do visor do eleitor com as teclas branco, corrige e confirma ao lado direito das teclas numéricas.

Fonte: Asscom TRE-RO