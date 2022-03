TRE-MG absolve Fernando Pimentel da acusação de tráfico de influência

Minas Gerais – Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais decidiu absolver o ex-governador do estado Fernando Pimentel (PT) das acusações de tráfico de influência e lavagem de dinheiro no período em que foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no governo Dilma Rousseff.

Os supostos crimes estariam relacionados ao projeto de construção e exploração de um aeroporto na região metropolitana de São Paulo e a denúncia foi baseada em delação do empresário José Auriemo Neto, do grupo JHSF.

Segundo o empresário, Pimentel se prontificou a empenhar seu prestígio no governo federal para viabilizar as autorizações necessárias para construção do aeroporto. Em troca, ele teria pedido dinheiro por meio de outro empresário, Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, conhecido como Benê. Em troca da influência, o grupo JHSF teria feito uma série de doações ao PT entre março e junho de 2014.

A absolvição de Pimentel se soma a uma série de decisões favoráveis ao petista. Em novembro do ano passado, o juiz Michel Curi e Silva, da 32ª Zona Eleitoral e Vara Criminal Eleitoral de Belo Horizonte, absolveu o ex-governador da acusação de ter cometido o crime de falsidade ideológica eleitoral. Ao analisar o caso, o magistrado alegou que as provas apresentadas pelo MPF ficaram na arenosa seara do mero indício e das ilações.

Fonte: Conjur