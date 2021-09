TRE do Amazonas abre vaga para membro substituto na classe juiz de Direito

O Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou Edital n.º 19/2021, que prevê a abertura de uma vaga para o cargo de membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) para a classe dos Magistrados – Juiz de Direito.

A vaga decorre do término do segundo biênio da juíza Mirza Telma de Oliveira Cunha, na condição de membro substituta da Corte Eleitoral amazonense, que se dará no dia 11 de novembro deste ano.

Os juízes interessados e aptos a concorrer devem apresentar seu requerimento de inscrição no prazo de 15 dias, a contar da primeira publicação do edital, no setor de Protocolo Administrativo do Tribunal de Justiça.

O edital foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) na terça-feira (21/09), na página 11 do caderno Administrativo:

Fonte: Asscom TJAM