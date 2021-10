TRE/AM publica editais para preencher vagas de juiz eleitoral em Coari/Itacoatiara/Urucurituba

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM) publicou no último dia 5/10 dois editais para conhecimento dos juízes de Direito interessados em pleitear o cargo de juiz eleitoral nos Municípios de Coari e de Itacoatiara/Urucurituba, em razão do término de biênio dos magistrados titulares das referidas circunscrições eleitorais.

O TRE/AM informa que após os referidos atos publicados em 5/10, iniciou-se a a contagem do prazo de 20 dias para requerimento de inscrições a partir de 6/10 e com término no dia 25/10.

O formulário de inscrição encontra-se disponível no site oficial do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas – www.tre-am.jus.br – acessando os links: O TRE, Zonas Eleitorais, Edital de inscrição de juízes eleitorais. Os procedimentos de publicação de Edital e de inscrição dos interessados, estão disciplinados nos artigos 7.° e 80 da Resolução TRE/AM n.° 004/2020.

Para a 8.ª Zona Eleitoral de Coari, o Edital TRE/AM n.° 009/2021 visa ao preenchimento da vaga juiz eleitoral em razão da proximidade do término do biênio do magistrado Fábio Lopes Alfaia, que acontecerá em 8 de janeiro de 2022.

Já para a 3.ª Zona Eleitoral de Itacoatiara/Urucurituba, o Edital TRE/AM n.° 010/2021 foi lançado em razão da proximidade do término do biênio do juiz de Direito Saulo Goes Pinto, marcado para o dia 22 de janeiro de 2022.

Fonte: Asscom TRE-AM