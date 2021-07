TRE-AM inaugura Sistema de Vigilância Eletrônica em Cartórios Eleitorais do interior

A segurança nos cartórios eleitorais no interior do Estado do Amazonas ganhou reforço. Ante o crescimento dos registros de furtos nessas unidades da Justiça Eleitoral amazonense nos municípios, foi criado o projeto do Sistema de Vigilância Eletrônica. A inauguração foi realizada na sexta-feira, 23/07, pelo Presidente do Tribunal Regional do Amazonas, desembargador Wellington José de Araújo, no Cartório da 51.ª Zona Eleitoral, Circunscrição de Presidente Figueiredo, município distante 117 km de Manaus.

O Cartório fica localizado na Praça Cívica, bairro Morada do Sol, recebeu câmeras, sirenes, sensores de presença, movimento e abertura de portas e janelas e outros equipamentos de última geração tecnológica para monitoramento a distância. A central está instalada na sede do TRE/AM, em Manaus. O trabalho será realizado pelo Núcleo de Agentes de Segurança Judiciária, que tem como gestor o agente de Polícia Judicial Misoney Bastos da Silva.

De acordo com o presidente do TRE/AM, Wellington Araújo, o Sistema de Vigilância Eletrônica trará mais segurança para os cartórios eleitorais no interior do Estado. “Todos os cartórios eleitorais receberão esses equipamentos”, disse o desembargador. O vice-prefeito de Presidente Figueiredo, Anderson Leal, comentou que “o Tribunal Regional Eleitoral confirma com esse projeto o comprometimento com a melhoria permanente dos seus serviços”. Para o Juiz Roger Luiz Paz de Almeida, titular da Comarca do Município de Presidente Figueiredo, a iniciativa “valoriza ainda mais a prestação da Justiça Eleitoral em Presidente Figueiredo, levando tranquilidade e conforto ao deposita nesse Poder a certeza do respeito dos seus direitos constitucionais”.

Da solenidade conduzida pelo presidente Wellington Araujo participaram, ainda, o presidente da Câmara Municipal, vereador Marcos Nascimento; a promotora de Justiça de Entrância Inicial Lílian Nara Pinheiro de Almeida; o defensor público Theo Eduardo Ribeiro Fernandes Moreira da Costa, diretor de Apoio Jurídico e Assuntos Institucionais da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, e o delegado da Polícia Civil Virgílio Cesar Costeira de Mendonça, respondendo pela titularidade da 37.ª DIP de Presidente Figueiredo.

Presidente Figueiredo

Situado na Região Metropolitana de Manaus, Presidente Figueiredo foi criado em 1981 e recebeu esse nome em homenagem a João Baptista de Figueiredo Terreiro Aranha, primeiro presidente da Província do Amazonas (1798-1861). As origens do município prendem-se principalmente a Novo Airão e Itapiranga, municípios dos quais foi desmembrada a maior parte do território que atualmente constitui Presidente Figueiredo.

Fonte: Ascom TJAM