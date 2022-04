TRE-AM anunciou que vai atender neste final de semana para cadastro eleitoral

Iniciando a contagem regressiva para o fechamento do cadastro eleitoral, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador Wellington Araújo, determinou a realização de um grande mutirão sem agendamentos. A partir de segunda-feira, 02/05, funcionará, no Centro de Convenções Vasco Vasques, a Central de Atendimento ao Eleitor. Das 08 às 17h até o dia 04/05, o eleitor poderá regularizar sua situação junto à JE para votar em 2022. É necessário, porém, que o eleitor apresente o passaporte de vacinação contra a COVID-19.

Os atendimentos nos mesmos horários, até o prazo final estabelecido pelo Superior Tribunal Eleitoral (TSE), também continuarão sendo realizados nos Cartórios Eleitorais do Tribunal (capital e interior) e nas duas Centrais de Atendimento ao Eleitor no Fórum Eleitoral de Manaus.

O desembargador Wellington decidiu, ainda, que o TRE-AM abrirá as portas no sábado e domingo, ou seja, neste final de semana (dias 1ºe 02/05), para realizar os serviços presenciais. A Constituição Federal estabelece, no seu artigo 14, que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para aqueles com idade entre 16 e 17 anos e os maiores de 70 anos.

Fonte: Asscom TRE-AM