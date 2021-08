Tribunal Eleitoral do Amazonas acolhe servidores para retorno ao trabalho presencial

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Desembargador Wellington José de Araújo, entende que mesmo diante do cenário epidemiológico estável no Amazonas, a população tem que continuar mantendo as medidas preventivas à Covid-19. Por isso, o Desembargador Wellington deu continuidade às ações de prevenção à pandemia, a exemplo da programação realizada na segunda-feira, 02/08, em parceria com o Sindicato dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (SINJEAM). “A saúde tanto dos nossos magistrados, servidores e colaboradores quanto dos jurisdicionados é uma das nossas prioridades para a reabertura do atendimento presencial”, afirma o Presidente do TRE-AM.

Durante sua palestra híbrida (semipresencial), que foi transmitida pelo canal da Justiça Eleitoral amazonense no YouTube, a Draª Tatyana Costa Amorim Ramos, Diretora Técnica da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Drª Rosemary Costa Pinto, informou que o Amazonas segue na fase 3 (laranja) de risco moderado de transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), com pontuação 19, apresentando estabilidade da média diária de óbitos por Covid-19 com variação de 14%. “A vacina é a melhor forma de proteção à doença”, completou a Dra. Tayana.

Segundo os resultados oficiais divulgados pelo Secretário de Gestão de Pessoas (SGP) do TRE-AM, Wesley Sirlam Lima de Aguiar, foram testados pelos técnicos da FVS-RCP, na primeira etapa da campanha de acolhimento, 206 servidores e servidoras, estagiários e estagiárias e contratados e contratadas de empresas terceirizadas. Já a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), imunizou 100 pessoas com vacinas contra H1N1 (85 doses), hepatite B (73 doses) e tétano (61 doses). Para a chefe da Coordenadoria de Assistência Medica e Social (COMED), Caroline Frota Ribeiro Amorim, a “ação foi para promover o retorno seguro do servidor”. Ainda segundo ela, “o fator mais relevante é que não tivemos um único resultado positivo de Covid-19”.

O retorno do atendimento presencial, por decisão do Presidente Wellington, será com a mais absoluta segurança possível. “Tenho consciência que a Covid-19 é uma doença muito grave”, disse o Desembargador. A segunda etapa será realizada no dia 16 deste mês.

Asscom TRE-AM