TRE/AM abre vaga para juiz membro efetivo

O Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou o Edital n.° 06/2022 – PTJ, com abertura de vaga para membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, na Classe dos Magistrados – Juiz de Direito. O documento está disponível no Diário da Justiça Eletrônico desta terça-feira (25/01), na página 11 do Caderno Administrativo.

A vaga refere-se ao biênio 2022/2024, em decorrência do término do primeiro biênio do juiz de Direito Victor André Liuzzi Gomes, que se dará no dia 29 de abril deste ano.

Os candidatos aptos a concorrer à vaga tem prazo de 15 dias, a contar da primeira publicação do edital, para apresentar requerimento de inscrição no Setor de Protocolo Administrativo do TJAM.

