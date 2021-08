TJSC condena homem que assassinou o sogro e ainda tentou matar sua ex-companheira

Em sessão do Tribunal do Júri realizada na comarca de Santa Cecília, um homem foi condenado por assassinar o sogro com um tiro de espingarda e também por tentar matar a ex-companheira. Pelos crimes de homicídio, tentativa de feminicídio e posse ilegal de arma de fogo, o homem recebeu as penas de sete anos de reclusão e um ano de detenção, em regime fechado. A sentença foi proferida pelo juiz Gabriel Marcon Dalponte.

As ocorrências foram registradas em fevereiro de 2020, no mesmo dia em que a mulher buscou na Justiça medidas de proteção contra o ex-marido. Conforme denúncia do Ministério Público, esse teria sido o motivo dos delitos. O réu queria se vingar pelo fato dela ter denunciado os crimes de violência doméstica praticados por ele.

Já era tarde da noite e escuro quando o acusado foi até a casa das vítimas. O pai, ao perceber a aproximação do homem, buscou, de forma pacífica, impedi-lo. Foi neste momento que o réu atirou no peito do sogro, e em seguida fugiu do local. Ele foi perseguido pela ex-mulher e o irmão dela. Nesse tempo, conseguiu recarregar a arma, em sua posse de forma ilegal, e apontar em direção a ela. Por falha mecânica, a munição não foi deflagrada. O magistrado negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Processo: 5000643-55.2020.8.24.0056.

Fonte: Asscom TJSC