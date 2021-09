TJRO publica edital para concurso público de analista e técnico judiciário

O Tribunal de Justiça de Rondônia divulgou ontem (2) edital que rege o concurso público para provimento de cargos de analista judiciário e técnico judiciário para ingresso no quadro permanente de servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia. Mediante convênio, o Tribunal de Contas do Estado, por meio deste certame, também oferta cargos de analista de sistemas para cadastro reserva. As inscrições começam no próximo dia 6 de setembro.

São ofertadas 13 vagas para o cargo de Analista Judiciário, nas especialidades Administrador, Analista de Sistemas, Contador, Biblioteconomista, Economista, Enfermeiro, Médico do Trabalho, Médico Psiquiatra, Assistente Social, Oficial de Justiça, Pedagogo e Psicólogo. Também estão disponíveis 30 vagas para o cargo de nível médio de escolaridade, de Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Rondônia. As remunerações, com auxílios, serão de 8 mil e 223 reais, para analistas; e 5 mil 339 reais para os cargos de nível médio. Está previsto o percentual mínimo de 10% das vagas para candidatos com deficiência e ao percentual de 20% aos candidatos que se autodeclararem negros. O concurso será executado sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Prova e inscrições

Conforme prevê o edital, para todos os cargos, serão realizadas provas objetiva de múltipla escolha e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, com realização nas cidades de Porto Velho, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Costa Marques, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho d’Oeste, Rolim de Moura, São Francisco de Guaporé e Vilhena. A taxa de inscrição é de 130 reais, para os cargos de nível superior, e 100 reais, para os de nível médio.

As inscrições para o concurso público estarão abertas no período de 6 a 29 de setembro de 2021, exclusivamente por meio do endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/ concursos/tjro21. O período para solicitar isenção de pagamento da taxa começa na mesma data, mas cessa em 9 de setembro. As provas devem ser realizadas em 31 de outubro de 2021, nos períodos da manhã, para candidatos aos cargos de analista, e da tarde, aos de técnicos. A previsão é de que o resultado seja divulgado no mês de fevereiro de 2022.

Mais de uma inscrição

Será permitido ao candidato realizar mais de uma inscrição no concurso público, desde que não haja coincidência nos turnos de aplicação das provas, devendo o candidato, para tanto, realizar as inscrições para cada cargo bem como pagar as respectivas taxas de inscrição, ressalvada a hipótese de o candidato que optar por concorrer tanto para o cargo de Analista de Sistemas do TJRO como para o cargo de Analista de Informática do TCERO. Neste caso deverá realizar duas inscrições distintas, uma para cada cargo, aproveitando a nota obtida na prova, que será única, para os dois cargos.

Tribunal de Contas

O edital prevê o aproveitamento de provas neste concurso público, exclusivamente para os cargos de Analista Judiciário, especialidade Analista de Sistemas, do TJRO e para Analista de Tecnologia da Informação – Desenvolvimento de Sistemas do TCERO.

É importante que observem o que está descrito no edital, pois os candidatos deverão optar no formulário de inscrição para qual cargo/órgão deseja concorrer, podendo disputar para apenas um deles ou para ambos, mediante a realização de inscrições distintas para cada. Desta forma será observada a ordem de classificação prevista no edital para cada cargo de forma isolada.

O convênio firmado entre o TJRO e o TCERO tem como objetivo a economicidade e a eficiência, já que voltado ao provimento de cargos idênticos (mesmos requisitos de habilitação acadêmica e profissional, competências, direitos e deveres regidos pela Lei Complementar nº 68/1992, que dispõe sobre o Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de Rondônia e lotação prevista para as mesmas localidades).

Todas as informações estão no edital, tais como requisitos e atribuições de cada cargo, impedimentos, critérios de desempate, conteúdos programáticos, divisão das questões das provas e informações, recursos e modelos de formulários.

Veja o edital

Fonte: Asscom TJRO