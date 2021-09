TJPA condena vendedor a mais de dois anos que casou morte de estudante

Após nove horas de sessão presidida pela juíza Ângela Alice Alves Tuma, o Conselho de Sentença do 3o Tribunal do Júri de Belém-Pará, considerou que o comerciário Ednelson Silva de Oliveira, 49 anos, cometeu crime de homicídio culposo, que vitimou a estudante Graciele dos Santos Pires, 19 anos e por provocar lesões corporais em Daianny Santos Lopes, 19 .

Com base na decisão dos jurados, que por maioria dos votos acatou uma das teses dos advogados contratados pelo réu Dorivaldo Belém, Michele Tavares Belém e Rodrigo de Oliveira Belém, que desclassificaram o crime para homicídio culposo, a pena imposta foi de 02 anos e 04 meses em regime inicial aberto. Com a condenação o sentenciado tem suspensa a Carteira de Habilitação e os direitos políticos, quando a sentença transitar em julgado.

O promotor de justiça José Rui de Almeida Barboza, que atuou no júri, sustentou a acusação de que o réu cometeu homicido qualificado utilizando de recurso que dificultou ou tornou impossível a vítima de se defender, cuja pena prevista é de 12 a 30 anos, sendo vencida.

No total, seis pessoas compareceram ao júri para depor, uma delas da acusação vizinha do comércio onde as jovens estavam sentadas na calçada, quando foram atingidas pelo veículo, imprensando-as na parede do comércio.

Graciele morreu no local e Daianny foi socorrida e levada para um hospital onde conseguiu sobreviver. Durante a sessão os jurados ouviram as declarações prestadas por Daianny, que relatou que amiga estava incomodada com assédio que vinha enfrentado além dos gracejos de Ednelson de Oliveira.

A jovem sobrevivente mudou de cidade para sua segurança. Em depoimento prestado na fase de instrução do processo, Dayane confirmou que Ednelson costumava falar gracejos para Graciele Pires, que costumava ignorá-los.

Consta no processo que no dia do atropelamento o réu estava lavando um carro de um amigo e que resolveu manobrar, que era costume do cidadão falar gracejos para a colega e esta chegou a xingá-lo de “velho babão”, deixando-o enraivecido com a moça e por isso resolveu se vingar.

Em interrogatório o réu negou que vinha assediando a jovem e alegou que tinha conseguido a Carteira de Habilitação e que se confundiu ao acionar o freio do veículo, acabou deslizando o pé no acelerador tendo o carro imprensando as jovens que ficaram contra a parede do comércio.

O crime ocorreu por volta das 17h do dia 27 de julho de 2012, na Avenida Dalva, Bairro Marambaia, Belém, quando o réu Ednelson Silva de Oliveira, 49 anos, conhecido por Pio Pio, conduzindo um veículo modelo Palio, atropelou as estudantes Graciele dos Santos Pires, 19 anos, e Dayane Santos Lopes também de 19 anos, conversavam na calçada, em frente o estabelecimento comercial. O veículo do réu subiu a calçada e esmagou as jovens na parede do comércio, matando Graciele e lesionando a colega.

