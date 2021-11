TJAM suspende prazos processuais na próxima terça-feira (16/11), em razão das eleições na OAB/AM

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Domingos Chalub, suspendeu os prazos processuais de 1.º e 2.º Graus no dia 16/11 (próxima terça-feira), que fossem iniciar ou terminar nessa data, determinando sua prorrogação automática para o primeiro dia útil subsequente.

A medida está prevista na Portaria n.º 2.110/2021, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de quinta-feira (11/11), na página 97 do Caderno Administrativo, e atende pedido da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM), que irá realizar eleições para nova diretoria na referida data.

De acordo com a norma, as atividades do Poder Judiciário, tanto na 1.ª quanto na 2.ª Instâncias estão mantidas em 16/11 e as Secretarias deverão observar a contagem dos prazos de acordo com a portaria.

Durante esta semana, com a realização da “Semana Nacional de Conciliação”, os prazos processuais também foram suspensos, das 8h de 8/11 até 12/11, conforme a Portaria n.º 2.061/2021, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 09/11.

Fonte: Asscom TJAM