TJAM prestigia sessão solene do TCE que homenageou autoridades com o Colar do Mérito de Contas

O desembargador Flávio Pascarelli Lopes, diretor da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (Eastjam), representou a Corte na sessão solene do TCE/AM que condecorou 23 personalidades com o Colar do Mérito de Contas do Estado, em cerimônia ocorrida na última sexta-feira (15/10). O evento marcou o encerramento das comemorações dos 71 anos do TCE.

O diretor acadêmico da Eastjam, João Paulo Jacob, foi uma das 23 personalidades homenageadas com essa honraria. “Entregamos o Colar pelas realizações e pelos méritos destes cidadãos amazonenses. São merecedores do especial reconhecimento do nosso Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. O momento exigia sacrifícios, dedicação e solidariedade, coisas que os agraciados se esmeraram em fazer”, frisou o presidente do TCE/AM, conselheiro Mario de Mello, durante a solenidade.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas; doutorando em Direitos Humanos e mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), o advogado João Paulo Jacob assumiu a direção acadêmica da Eastjam em julho deste ano. Anteriormente, havia ocupado os cargos de diretor da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Amazonas e de secretário-executivo de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas. Ele também foi vice-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB/AM.

Ao Portal do TJAM, Jacob falou sobre a homenagem recebida. “O sentimento é de gratidão acima de tudo. Receber a maior comenda que é outorgada pela Colenda Corte, o Colar do Mérito de Contas, que é um reconhecimento aos serviços prestados ao Estado do Amazonas sempre dentro da ética e do respeito irrestrito à legalidade. O que me deixa ainda mais honrado é o fato de ter sido a pessoa mais jovem da história a receber a comenda”.

O Colar do Mérito de Contas do TCE/AM – a mais alta condecoração concedida pela Corte de Contas – é tradicionalmente outorgado a membros públicos e da sociedade civil que ganharam notoriedade no serviço à sociedade amazonense. Entre os 23 homenageados havia gestores públicos; membros do Judiciário; professores; profissionais da saúde e membros da sociedade civil.

O ex-governador do Estado, Amazonino Mendes, que estava entre os homenageados, falou em nome dos agraciados. “O TCE-AM fez uma demonstração de grande significado para as personalidades que receberam o colar. Quero agradecer, também, aos gestores e figuras homenageadas, pela dedicação que os trouxeram até aqui”, disse Mendes.

Fonte: Asscom TJAM