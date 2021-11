TJAM entrega obras de revitalização do Fórum de Justiça em Tabatinga

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) realizou na sexta-feira (19/11) a solenidade de entrega das obras de revitalização do Fórum de Justiça Desembargador Walmir Boná Robert, da Comarca de Tabatinga (município distante 1.108 quilômetros de Manaus).

A desembargadora Mirza Telma Cunha representou o TJAM na solenidade, que contou ainda com a participação do juiz Edson Rosas Neto, titular da 1.ª Vara de Tabatinga, da juíza Bárbara Marinho Nogueira, titular da 2.ª Vara da Comarca; do desembargador eleitoral Fabrício Marques, representando o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM); além de servidores da unidade judiciária e de autoridades civis e militares.

Segundo informações da Secretaria de Infraestrutura do TJAM, a revitalização das dependências do fórum seguiu o padrão de reformas que está sendo adotado em várias unidades judiciais na capital e no interior, durante a atual administração da Corte, que tem à frente o desembargador Domingos Chalub (presidente), a desembargadora Carla Reis (vice-presidente) e a desembargadora Nélia Caminha (corregedora-geral de Justiça). A reforma contemplou as estruturas elétricas e hidráulicas; troca do telhado; instalação de forro mineral; gesso acartonado; limpeza e revisão dos ar-condicionados; somando-se a ações que já vinham sendo realizadas, conforme o secretário de Infraestrutura, arquiteto Rommel Akel.

“O fórum foi reformado no início da gestão do desembargador Chalub, mas por conta da pandemia da covid-19, não foi possível fazer a reinauguração. A reforma levou seis meses e segue o padrão das reformas que estamos realizando, por exemplo, em Manaus, no Fórum Henoch Reis, e no Fórum de Manacapuru”, explicou Rommel Akel.

O juiz Edson Rosas Neto, titular da 1.ª Vara de Tabatinga, e a juíza Bárbara Marinho Nogueira, titular da 2.ª Vara da comarca, destacaram que à época da chegada deles à cidade, em 2019, o prédio do fórum encontrava-se com a estrutura necessitada de reformas urgentes e significativas, em sua maioria contempladas nos trabalhos de revitalização do espaço realizado até agora.

“Minha preocupação era com os servidores trabalhando em um ambiente insalubre e com o jurisdicionado sendo mal recepcionado. Com a revitalização, hoje temos uma outra realidade, houve uma melhoria significativa”, destacou o juiz Edson Rosas.

“Para os servidores e servidoras tornou-se um ambiente de trabalho muito melhor e, via de consequência, um ambiente muito bom para toda a população atendida no fórum. Temos, hoje, uma área de espera com cadeiras, ventilador, água, banheiros, enfim, uma estrutura que traz mais conforto aos jurisdicionados que frequentam o fórum”, afirmou a juíza Bárbara Nogueira.

A magistrada conta que a reforma das salas de audiência contemplou adaptações para questão sanitária, devido à pandemia, com maior ventilação, divisórias de acrílico nas mesas de audiência para evitar que haja um contato direto entre os presentes, prevenindo a propagação de doenças respiratórias.

O diretor de secretaria da 2.ª Vara da Comarca de Tabatinga, Rodrigo Homero, também enfatizou a melhoria no ambiente de trabalho. “A reestruturação deu um outro aspecto ao fórum, além da reforma estrutural, também foram feitos serviços de cabeamento e de fiação na parte da informática, e tudo o que foi providenciado é muito positivo e serve de estímulo no ambiente de trabalho”, afirmou o servidor.

Fonte: Asscom TJAM