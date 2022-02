TJAM e Prefeitura de Manaus firmam Acordo de Cooperação Técnica para capacitação de servidores

Na manhã desta quinta-feira (3), ocorreu a assinatura do Termo de Cooperação Técnica n.º 042/2021 que celebra a parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), por meio da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor (Eastjam), e a Prefeitura do Município de Manaus, por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi). Participaram da reunião o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante); o desembargador Flávio Pascarelli, diretor da Eastjam; o desembargador Délcio Santos, presidente do Laboratório de Inovação do TJAM; e João Paulo Jacob, diretor acadêmico da Eastjam. O primeiro curso a ser compartilhado entre as instituições será o de “Libras – Linguagem Brasileira de Sinais”, para os servidores do Tribunal.

O curso básico de Libras ofertado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional para os servidores do TJAM está previsto para iniciar no mês de abril, na modalidade a distância, por meio da plataforma da virtual da Espi. A data das inscrições será divulgada em breve e será feita pela própria Escola do Servidor Público Municipal. Estão programados, além deste, mais três módulos presenciais, que devem ser realizados nos meses de junho, julho e agosto.

Durante a reunião para a formalização da parceria, que foi realizada no Casarão da Inovação Cassina, situado na Praça Dom Pedro II, os representantes do TJAM e Prefeitura de Manaus conversaram sobre os ganhos pela integração entre as Escolas, principalmente, no que tange ao retorno para a sociedade em forma de boa prestação do serviço público.

O desembargador Flávio Pascarelli ressaltou a importância da cooperação entre a Escola dos Servidores Municipais e do TJAM na otimização dos recursos públicos para garantir um serviço a população em geral. “Mais do que o Tribunal ganha, ganha a população, porque o objetivo das Escolas é um só prestar o melhor atendimento à população, então, quando nos unimos, fortalecemos esse objetivo”, declarou o desembargador.

Para o prefeito de Manaus, David Almeida, o acordo vem para ampliar as possibilidades dos servidores, de ambos os poderes, de capacitação contínua. “Isso amplia nosso leque de opções para os servidores, tanto do Judiciário quanto do Executivo Municipal, para que, por meio dessa parceria, possamos melhorar os serviços prestados a coletividade”, afirmou o David Almeida.

O subsecretário da Espi, Júnior Nunes, ressaltou a expectativa em garantir aos servidores e servidoras capacitação, treinamento e qualificação de forma mais integrada. “Vamos poder fazer essa cooperação entre as duas Escolas e o resultado final é um serviço de maior qualidade para a população da cidade de Manaus”, declarou o subsecretario, que já anunciou o primeiro compartilhamento de curso. “Estamos disponibilizando desde já, o curso de Libras, que será presencial e EAD, inclusive até o nível avançado, para os servidores do Tribunal”, lembrou o Nunes.

Fonte: Asscom TJAM