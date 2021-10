TJAM divulga juízes inscritos para Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral

O Tribunal de Justiça do Amazonas divulga a lista de juízes inscritos à vaga de membro titular da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação do Primeiro Grau.

Foram apresentadas duas inscrições: pela juíza Eulinete Melo Silva Tribuzy, titular da 11.ª Vara Criminal da Comarca de Manaus, e pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, titular do Juizado da Infância e da Juventude Infracional.

Conforme o Edital n.º 20/2021, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de 29/09/2021, será escolhido um magistrado da capital eleito entre os magistrados da jurisdição, de acordo com o artigo 15 da Resolução n.º 351/2020, do Conselho Nacional de Justiça.

A votação será realizada na próxima terça-feira (19/10), das 8h às 14h, pelos magistrados do 1.º Grau de jurisdição da capital para escolha de seu representante, pela intranet ou site do tribunal.

No dia 25/10/2021, será feita a divulgação do resultado final da votação e o magistrado mais votado será nomeado membro titular da comissão, com mandato contado a partir da portaria da Presidência até 31/05/2023, sendo permitida a reeleição.

Fonte: Asscom TJAM