TJAM divulga aviso sobre instabilidade no sistema eletrônico PROJUDI

O Tribunal de Justiça do Amazonas, divulgou hoje (07/08), um aviso sobre a instabilidade no sistema eletrônico do judiciário do Amazonas (PROJUDI).

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informa que, durante os dias 8 e 9 do corrente mês – domingo e segunda-feira -, o sistema Projudi CONTINUARÁ ATIVO, podendo apresentar erro na assinatura de alguns documentos.

A equipe técnica está totalmente dedicada na resolução dessa instabilidade no período.

Para mais informações, necessário o envio de email para: [email protected]

Fonte: Asscom TJAM