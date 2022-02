TJAM anuncia o retorno da Segep para agendamentos do projeto “Aqui é T(elet)rabalho” para 2022

A Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep), por meio da Divisão de Gestão do Teletrabalho (DVGESTT), retomou os agendamentos do projeto “Aqui é T(elet)rabalho!” para o ano de 2022, que tem como objetivo prestar orientações para unidades judiciais/administrativas que gostariam de conhecer mais sobre o programa, mediante agendamento prévio.

Implantado desde o final de outubro de 2021, o projeto tem tido uma grande procura por parte dos gestores e busca, por meio da equipe do teletrabalho, esclarecer dúvidas, orientar as equipes para o trabalho remoto e para o gerenciamento de equipes mistas, bem como apresentar ideias que auxiliem na desmistificação do teletrabalho.

Fonte: Asscom TJAM