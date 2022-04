TJ-SC julga feminicídio e condena homem a 24 anos de prisão após matar esposa com tiro no pescoço

Santa Catarina – Foram mais de oito horas de julgamento até que fosse proferida a sentença condenatória a um homem acusado de matar a esposa no dia 7 de janeiro de 2020, no interior do município de Quilombo, no oeste do Estado. Sua pena foi fixada em 21 anos e quatro meses, em regime fechado, por homicídio qualificado (feminicídio).

Além disso, ele cumprirá mais dois anos e sete meses no regime semiaberto por fraude processual e posse irregular de arma de fogo. A sessão foi presidida pela juíza Jaqueline Fatima Rover, lotada na Vara Única da comarca de Quilombo.

De acordo com a denúncia apresentada, a vítima sofria violência doméstica há algum tempo. Enviava fotos dos ferimentos para a irmã e a mãe e relatava ameaças. As brigas iniciaram após ele descobrir conversas da vítima, por mensagens de celular, com um ex-companheiro. Na ocasião, o réu quebrou o aparelho telefônico da esposa.

Na madrugada em que ocorreu o homicídio, o acusado acertou um tiro no pescoço da vítima. A filha do casal, de dois anos de idade, estava na residência. A mulher foi socorrida, mas chegou sem vida ao hospital. A cena do crime foi alterada entre a chegada da polícia e a realização da perícia. O homem retirou objetos e reposicionou móveis. Ele ficou foragido por mais de um ano e foi preso no Paraná.

Processo: 5000158-64.2020.8.24.0053

Fonte: Asscom TJ-SC