Termina nesta sexta-feira o prazo de Inscrição para o Dia Regional da Conciliação do TRT11-AM

O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT11) recebe, até o dia 30 de julho, inscrições de processos para o Dia Regional da Conciliação, que acontecerá no dia 6 de agosto. Interessados em agendar uma audiência de conciliação em processos na fase de conhecimento podem inscrever seu processo através de formulário eletrônico disponível no site do Tribunal (www.trt11.jus.br). Para acessar diretamente o formulário de inscrição clique AQUI.

O evento é uma iniciativa da Corregedoria Regional e tem como proposta somar esforços para ampliar o número de acordos entre empregadores e trabalhadores, solucionando de forma mais célere os conflitos trabalhistas.

Nesta edição, ainda por conta da pandemia do coronavírus e das recomendações de distanciamento social, as audiências de conciliação para as tentativas de acordo serão realizadas integralmente por videoconferência.

Participarão do Dia Regional da Conciliação as Varas do Trabalho de Manaus/AM, do interior do Amazonas e as Varas do Trabalho de Boa Vista/RR, além dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do Regional – Cejusc 1º e 2º graus e Cejusc Boa Vista/RR, além das unidades judiciárias de 2º grau. Até o momento, já foram inscritos 371 processos no evento, tanto através do formulário disponível no site do Regional, quanto pautados pelas Varas do Trabalho e Cejuscs-JT de 1° e 2° graus.

Pacificação dos conflitos

O Dia Regional da Conciliação do TRT da 11ª Região foi criado por meio da Resolução Administrativa nº 025/2019 e já está na sua terceira edição. A iniciativa também busca somar esforços para o cumprimento das metas de conciliação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

Encabeçados pela presidente do TRT-11, desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes, e pela corregedora regional, desembargadora Márcia Bessa, vários magistrados gravaram vídeos convidando as partes a participar do Dia Regional da Conciliação. As mídias foram divulgadas nas redes sociais oficiais do Regional com o objetivo de incentivar a participação no evento, que acontece em um único dia – 6 de agosto.

Em 2020, o Dia Regional da Conciliação promoveu 381 audiências virtuais de conciliação, as quais resultaram em 183 acordos homologados e mais de R$ 1,6 milhões em créditos trabalhistas liberados aos reclamantes.

