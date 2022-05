TCE-AM nomeia mais 10 aprovados em concurso público

O Tribunal de Contas do Amazonas nomeou ontem (2) mais dez aprovados no concurso público. A lista foi divulgada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) do Tribunal.

Os novos servidores convocados devem tomar posse para o cargo de Auditor Técnico de Controle Externo – Auditoria Governamental A, após apresentarem os documentos necessários para posse e passarem por avaliação médica. Dentre os nomeados, oito são da ampla concorrência e dois das vagas destinadas aos candidatos com deficiência (PcD).

Foram nomeados Alexandre Lins Dutra, Rogério Bossan Rangel, Feilipe Augusto Fidelis Quintiliano, Matheus Sampaio Lacerda, Gizelle Gama Sales, Wagner Martins dos Santos Monteiro, Wendell de Oliveira Cardoso, Igor Angelo Monteiro, Gusthavo Figueira Barbosa e Wesley Kerse Lima Lopes.

Os candidatos devem tomar posse nos próximos dias, logo após apresentação dos documentos necessários para posse. A lista de documentos e demais requisitos está disponível no DOE do TCE-AM.

Fonte: Asscom TCE-AM