Simpósio Nacional de Ouvidorias promovido pelo TCE-AM será transmitido ao vivo

A 5ª edição do Simpósio Nacional de Ouvidorias promovido pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) será transmitido ao vivo pelas redes sociais do TCE-AM (Facebook, Instagram e YouTube). O evento será realizado nos dias 25 e 26 de novembro, a partir das 8h30 (horário de Manaus).

“Utilizaremos nossa expertise em eventos virtuais para transmitir ao vivo o Simpósio Nacional de Ouvidorias. Nossa intenção é permitir a participação da sociedade, mas, por conta das medidas preventivas à Covid-19, sem aglomeração”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

O simpósio é gratuito e tem como público-alvo membros das instituições públicas de todas as esferas e Poderes do Estado brasileiro, bem como de ensino, além de gestores, servidores públicos, comunidade acadêmica, imprensa, movimentos sociais e a sociedade civil em geral. As inscrições podem ser feitas no site: https://moodle.tce.am.gov.r/login/index.php.

“Apesar de termos avançados no número de vacinados, preferimos manter a participação do público em geral apenas no formato virtual. No entanto, a qualidade do evento será mantida, pois vamos contar com todo o apoio do setor de tecnologia do Tribunal, para entregarmos uma ótima transmissão para o público”, disse o conselheiro-ouvidor do TCE-AM, Érico Desterro.

O evento contará com a participação presencial apenas dos palestrantes e de convidados, que cumprirão todas as medidas sanitárias de saúde relacionadas à Covid-19.

Idealizado pela Ouvidoria do TCE-AM, o evento terá a parceria do Instituto Rui Barbosa (IRB), da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), da Rede de Ouvidorias do Amazonas, do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) e da Escola de Contas Públicas (ECP) do TCE-AM.

Fonte: Asscom TCE-AM