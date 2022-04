Sexo quatro vezes por semana é cláusula de contrato pré-nupcial de Jennifer Lopez

A atriz Jennifer Lopez, de 52 anos de idade, e o ator Ben Affleck, de 49 anos, firmaram noivado pela segunda vez, e a relação também envolve um acordo pré-nupcial onde se inseriu cláusula que inclui sexo quatro vezes por semana. A exigência seria da artista, firmou em reprodução o jornal do grupo Verdes Mares. A medida seria para a proteção da fortuna pessoal da Pop Star, atualmente estimada em 400 milhões de dólares.

O anúncio do noivado foi feito neste mês de abril. Inclusive, o casal de atores comprou mansão avaliada em US$ 50 milhões de dólares. O primeiro envolvimento do casal aconteceu entre os anos de 2002 e 2004.

O casal assinou contrato que, hoje, na cotação do dólar, equivale a R$ 2 bilhões de reais. Separada do ex-noivo, Alex Rodriguez, a cantora deu uma segunda chance ao antigo amor, mas, não esqueceu de que seria necessário o estabelecimento de uma prévia relação jurídica de natureza pré nupcial.