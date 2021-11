Segurança Institucional é tema de webinário promovido pela Eastjam

Como parte das atividades do mês de novembro da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Eastjam), aconteceu na manhã da última sexta-feira (26/11) o “Webinário Segurança e Inteligência Institucional no Poder Judiciário”. O evento foi o primeira de diversas ações educativas voltadas para o tema segurança institucional que serão desenvolvidas pela escola.

O evento contou com a participação de três palestrantes do Supremo Tribunal Federal, Marcelo Schettini, secretário de Segurança, que falou sobre planos, projetos e ações para a modernização da segurança institucional no Poder Judiciário; Hipólito Alves Cardozo, coordenador de Segurança, que fez uma exposição sobre gestão de riscos e estudos de casos de ataques contra magistrados; por fim, Maurício Viégas Pinto, gerente de Inteligência, que apresentou as atividades de inteligência de segurança institucional no Poder Judiciário.

O desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior, presidente da Comissão Permanente de Segurança Institucional do TJAM, fez a abertura do evento. Na oportunidade, o ele salientou a importância dessa troca de experiências com profissionais capacitados na questão de inteligência em segurança institucional.

Entre os mais de 100 participantes do webnário, servidores e servidoras do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Regionais da 1.ª e 2.ª Regiões, Ministérios Públicos, além de participantes dos Estados de Roraima, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco, Maranhão, Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Norte e o Distrito Federal.

Segundo o diretor acadêmico da Escola do Servidor do TJAM, João Paulo Jacob, já estão programadas para o ano de 2022 novas capacitações na área de segurança institucional. “A expectativa é realizar mensalmente eventos de capacitação para o pessoal da segurança no TJAM”, afirmou Jacob.

Fonte: Asscom TJAM