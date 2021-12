Rosa Weber convida para seminário nesta sexta-feira (10) sobre a justiça pelo olhar das mulheres

Ao final da sessão desta quinta-feira (9), a ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente em exercício da Corte, convidou todos a participarem do seminário “Por estas e por outras”, que será realizado nesta sexta-feira (10). O evento, coordenado pelas ministras Rosa Weber, Cármén Lúcia e Ellen Gracie (aposentada), irá debater a justiça sob a perspectiva feminina, na data em que é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos.

A ministra destacou que participarão como painelistas 11 mulheres ilustres e representativas de diversas áreas de atuação na sociedade. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministra Maria Cristina Peduzzi, a empresária Luiza Helena Trajano, a economista Maria Silvia Bastos Marques, a cantora Zélia Duncan, a advogada Samara Carvalho Santos, a embaixadora do Canadá no Brasil, Jennifer May, a escritora e historiadora Heloísa Murgel Starling, a presidente da Rede Sara, Lúcia Willadino braga, as jornalistasFlávia Oliveira e Ana Paula Araújo e a professora de direito da Universidade de Brasília (UnB) Ana Frazão são as painelistas.

O evento terá transmissão em tempo real pela Rádio Justiça, pela TV Justiça e pelo canal do STF no YouTube. A entrada para acompanhar o evento será restrita a convidados e acompanhantes das palestrantes, em razão das medidas de distanciamento social e prevenção da covid-19.

Confira a programação completa

Prêmio José Olympio

A ministra Rosa Weber aproveitou a ocasião para cumprimentar a ministra Cármen Lúcia, homenageada na 20ª edição da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro com o Prêmio José Olympio, que, desde 1983, reconhece personalidades e instituições com notáveis contribuições em prol do mercado editorial brasileiro.

O prêmio, concedido pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, foi em razão do histórico voto proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4815, de sua relatoria, que afastou a exigência de autorização prévia para a publicação de biografias. “Parabéns, ministra Cármen Lúcia, que honra e ilumina esta instituição e nos enche de orgulho”, concluiu a presidente em exercício.

Fonte: Portal do STF