Manaus/AM – Conforme retificação publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 20 de abril, apenas candidatos aptos no exame médico do concurso da Polícia Civil do Amazonas poderão avançar para as etapas de avaliação psicológica e Sindicância de Vida Pregressa.

Anteriormente, candidatos aprovados no teste de aptidão física e na avaliação psicológica já poderiam avançar nas etapas. A prova objetiva foi realizada no dia 27 de março e o resultado final será divulgado no dia 4 de maio.