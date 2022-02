Resultado parcial de concurso da Defensoria Pública do Amazonas será divulgado em março

O resultado preliminar da segunda fase do concurso da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) será publicado no dia 25 de março, conforme cronograma disponível no edital. No último fim de semana, os candidatos fizeram a segunda fase do certame, com duas provas escritas dissertativas.

A terceira fase do concurso ocorrerá nos dias 12 a 16 de maio, e consistirá na Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório, com o objetivo de aferir o conhecimento e a capacidade de exposição oral dos candidatos.

O concurso é organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), para o preenchimento de cinco vagas para novos defensores públicos, sendo duas de ampla concorrência; duas reservadas à população preta, parda, indígena ou quilombola; e uma destinada a candidatos com deficiência. A remuneração inicial é de R$ 14.600,30.

Outras informações podem ser consultadas no site da banca do concurso, clique aqui e confira.

Fonte: Asscom DPE-AM