Representatividade feminina é destaque na programação do 2º dia do Simpósio Nacional de Ouvidorias

O segundo dia (26) de programação do V Simpósio Nacional de Ouvidorias terá uma grande representatividade feminina nas discussões da mesa virtual 3, que começará às 9h (horário de Brasília), e terá como tema “Governança Pública, Gestão de Riscos e Integridade”.

“A representatividade feminina é fundamental em todos os setores. Trazer um debate, com essa representatividade, em um evento de grande visibilidade, é um importante passo para abrirmos mais espaços para as mulheres. E fico feliz que a nossa Corte de Contas esteja propondo isso, através do Simpósio Nacional de Ouvidorias”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

Para iniciar os debates da terceira mesa, a assessora de Controle Externo no Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP), Christianne Stroppa, falará sobre “A Governança e a Nova Lei de Licitações e Contratos – Lei Nº 14.133/2021”. Em seguida, para falar sobre “Governança Pública e Sustentabilidade: terceiro setor como ferramenta de apoio”, o evento contará com a participação da advogada e professora universitária, Ana Maria Pedreira.

Ainda com foco na Governança Públicas, a advogada e doutora em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), Vivian Gregori, encerrará os debates da mesa virtual 3 com a palestras sobre “Governança Pública e Sustentabilidade: o terceiro setor como ferramenta de apoio”. A mesa será mediada pelo conselheiro-ouvidor do TCE-AM, Érico Desterro.

“É um privilégio poder mediar o debate entre essas três grandes palestrantes, que trarão importantes colocações e informações sobre os temas que propusemos. O que enriquecerá, ainda mais, as discussões do nosso simpósio”, disse o conselheiro-ouvidor da Corte de Contas amazonense, Érico Desterro.

O evento contará com a palestra de encerramento comandada pelo vice-presidente do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), conselheiro Edilberto Lima, que vai abordar sobre o tema desta 5ª edição do simpósio, “Governança Pública, Ouvidoria e Cidadania Digital”. A palestra começará às 10h30 (horário de Manaus).

Idealizado pela Ouvidoria do TCE-AM, o evento será nos dias 25 e 26 de novembro, e contará com a parceria do Instituto Rui Barbosa (IRB), da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), do Instituto Amazonense de Direito Administrativo (Iada), da Rede de Ouvidorias do Amazonas, do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) e da Escola de Contas Públicas (ECP) do TCE-AM.

