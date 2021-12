Remoção de juízes entre comarcas do interior é definida por desembargadores do AM

Os membros do Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) analisaram nesta terça-feira (14/12) quatro processos administrativos de remoção de juízes para Varas de comarcas do interior e escolheram os nomes dos magistrados que irão atuar nas vagas previstas nos Editais de n.º 22 a n.º 25/2021-PTJ.

Para a 3.ª Vara de Itacoatiara foi aclamada, por figurar no quinto mais antigo entre os inscritos, pelo critério de merecimento, a juíza Joseilda Pereira Bilio. Também por este critério, para a Comarca de Barreirinha, foi escolhido por unanimidade o magistrado Lucas Couto Bezerra.

Para a Comarca de Urucurituba, pelo critério de antiguidade, foi aclamado o juiz Eduardo Alves Walker. E pelo mesmo critério, para a Comarca de Juruá, foi escolhido por aclamação o juiz Daniel do Nascimento Manussakis.

Após a aprovação desta terça-feira em sessão plenária, as remoções serão encaminhadas para publicação no Caderno Administrativo do Diário da Justiça Eletrônico do TJAM.

Recesso

A sessão desta terça-feira do Pleno foi a última do colegiado antes do recesso forense que terá início no próximo dia 20/12 e se estenderá até o dia 06/01/2022, conforme a Portaria n.º 2327/2021, da Presidência da Corte, que assegurou o atendimento dos casos urgentes por meio de Plantão Judicial.

Fonte: Asscom TJAM