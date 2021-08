Promotoria de Justiça de Itamarati-AM ganha nova sede

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) se prepara para a inauguração da nova sede da Promotoria de Justiça de Itamarati. A conquista integra o plano de ação do Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, com vistas à melhoria da infraestrutura de todas as sedes do órgão ministerial no interior. “A inauguração da nova sede vai proporcionar mais conforto e qualidade no atendimento prestado à população Itamaratiense. E esse é o nosso objetivo: garantir que toda a população do Amazonas seja atendida pelo MP com estruturas físicas e quantitativo de pessoal adequados, a fim de garantir realmente a defesa da sociedade, declarou o PGJ”, disse o PGJ.

A nova sede da Promotoria de Justiça de Itamarati é resultado de dezenas de reuniões para tratativas e acertos, assinatura de termos de intenções e de convênios com a Prefeitura e com a Câmara de Vereadores, até a conclusão das obras, prevista para setembro/outubro deste ano. “Faltam apenas alguns detalhes para a conclusão da obra, como a fachada, o letreiro e a pintura externa. Em setembro ou outubro, a sede da Promotoria de Justiça de Itamarati estará pronta para a inauguração. Um grande avanço para o município, que finalmente terá uma sede própria do MP. Esta, sem dúvida, é uma das melhores estruturas físicas do interior do Estado do Amazonas. O MP e a população de Itamarati só têm a ganhar com este fortalecimento”, avaliou o Promotor de Justiça Caio Lucio Fenelon Assis Barros.

A necessidade de garantir uma estrutura capaz de atender a população foi o que levou o Promotor de Justiça Caio Lucio Fenelon Assis Barros a buscar apoio junto aos Poderes Executivo e Legislativo da cidade. Compreendendo a legitimidade do pleito ministerial, o Prefeito João Campelo Medeiros foi o primeiro a aderir ao esforço para melhoria das condições de funcionamento do MPAM na cidade. Em seguida, veio a Câmara de Vereadores, que viabilizou a cessão de um imóvel sem aproveitamento e pertencente ao Município, para funcionamento da sede ministerial fora das dependências do Judiciário.

A sede da Promotoria de Justiça de Itamarati, que antes sequer tinha divisórias, atualmente dispõe de recepção, salas de atendimento para a população, banheiros, gabinete do Promotor com mesa para a realização de reuniões, além da secretaria, onde é possível acomodar até três servidores.

Fonte: Asscom MPAM