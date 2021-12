Procurador Geral de Justiça do Amazonas é homenageado com Medalha Roberto Lyra, em Recife – PE

Na tarde de ontem, o Procurador-Geral de Justiça Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, foi homenageado com a Medalha Roberto Lyra, em solenidade referente às comemorações da Semana do MP, realizada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), no Centro Cultural Rossini Alves Couto, Bairro Santo Amaro, Recife-PE.

A medalha simboliza o reconhecimento pela trajetória de serviços prestados à sociedade, que foi entregue pelo Procurador-Geral de Justiça do MPPE, Paulo Augusto de Freitas Oliveira ao Chefe da instituição MPAM, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior.

“Mais que o reconhecimento profissional, a Medalha Roberto Lyra – recebida do MPPE, representa a ascensão e o protagonismo do Ministério Público do Amazonas frente a outros MPs Brasileiros. Além disso, muito me orgulha ser amazonense, do interior do Estado, e ter a oportunidade de honrar, em situação tão especial, o povo a qual pertenço”, declara, com muita emoção o PGJ.

Segundo o Procurador-Geral de Justiça do MPPE, Paulo Augusto de Freitas Oliveira, com mote da sustentabilidade, o MPPE convida a sociedade a refletir sobre o que foi plantado em 2021 e a colheita em 2022. O “esperançar” representa o agir tendo a esperança de dias melhores”.

Para representar esse novo ciclo que se inicia, os agraciados com a Medalha Roberto Lyra levaram para casa uma muda, que simboliza o amanhã.

Fonte: Asscom TCE-AM