Presidente do TRT-11 participa do webinário de apresentação do novo portal e-Gestão

A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT-11), desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes, participou do webinário de apresentação do novo portal e-Gestão, promovido pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (CGJT) na última quinta-feira (30/9).

corregedor-geral, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, fez a abertura do evento virtual, promovido com o objetivo de apresentar a presidentes, corregedores regionais e servidores dos 24 TRTs as novas funcionalidades do sistema.

Instituído em dezembro de 2008 pelo Provimento n. 2 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, o e-Gestão é uma ferramenta eletrônica de apoio destinada a disponibilizar aos usuários acesso às informações relativas à estrutura administrativa e ao exercício da atividade judiciária dos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. “Neste momento estamos trazendo o aprimoramento do e-Gestão em uma plataforma em que podemos trazer conquistas cada vez maiores, com o objetivo de aprimorar a apresentação dos dados estatísticos da Justiça do Trabalho”, afirmou o ministro.

Na sequência, houve a apresentação técnica das principais características e funcionalidades da nova plataforma tecnológica (Webfocus) que substituirá, em breve, a antiga tecnologia utilizada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), a Business Object. Os participantes enviaram perguntas por chat.

O desenvolvimento e a implantação do e-Gestão estão sob a responsabilidade de um Comitê Gestor Nacional, integrado por juízes de primeiro e segundo graus e assessores técnicos da área judiciária, de tecnologia da informação e de estatística, sob a coordenação da Corregedoria-Geral. Um treinamento básico será realizado ainda este ano e outro avançado está previsto para 2022.

O novo portal está disponível desde o dia 27/9 pelo endereço: https://portalegestao.tst.jus.br/.

Fonte: Asscom TRT-11