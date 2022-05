Presidente do TRE-AM receberá medalha Ruy Araújo

Na tarde da próxima quarta-feira (04/05), a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM) realizará Sessão Especial para homenagear o desembargador Wellington Araújo, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, por meio da Medalha Ruy Araújo, mais alta condecoração do Poder Legislativo do Estado.

A Proposição, do Deputado Saullo Vianna, define que “sempre atento às necessidades do povo do Amazonas, o Desembargador Wellington José de Araújo faz jus à homenagem oferecida por este Poder Legislativo, como forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à população amazonense, diante de suas atribuições e benfeitorias”.

O Desembargador Wellington Araújo tem extensa atuação como Juiz de Direito e Juiz Eleitoral, no interior e na capital do Estado. Também atuou como membro substituto do TRE-AM, Corte que atualmente, na qualidade de membro titular, preside.

A Medalha Ruy Araújo é a maior comenda concedida pelo Poder Legislativo Estadual, sendo instituída pelo Projeto de Resolução Legislativa (PRL) 1/1981, que depois de aprovado tornou-se a Resolução Legislativa (RL) de nº 105/81. A comenda homenageia indivíduos que atuam nas áreas política, jurídica ou cultural, realizando ações que se revertem em benefícios para população amazonense.

Fonte: Asscom TRE-AM