Presidente do TCE-AM dá posse a sete servidores aprovados no concurso público

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Mario de Melo, empossou, nesta sexta-feira (15), sete novos servidores na Corte de Contas aprovados no concurso público realizado este ano.

“Esse é um momento bastante esperado tanto pelos aprovados, quanto por nós que já atuamos no Tribunal de Contas do Amazonas. É com muita felicidade que, na semana do aniversário de 71 anos do TCE, a gente possa dar posse aos primeiros aprovados no concurso público. O Tribunal precisa desesperadamente dessa mão de obra qualificada”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

Segundo o conselheiro Érico Desterro, que preside a comissão de realização do concurso público, os novos servidores seguirão a tradição de bom serviço realizado pela Corte de Contas.

“O TCE fica muito feliz em recebê-los. São novos servidores concursados que irão aumentar o quadro de funcionários já bem qualificados do nosso tribunal. Esperamos que para eles também seja muito bom, que tenham aqui uma carreira produtiva e, sobretudo, façam com que o TCE siga prestando serviços de excelência para a sociedade amazonense”, afirmou o conselheiro Érico Desterro.

A posse dos novos servidores acontece oito dias após a nomeação de 20 candidatos aprovados no concurso público, fase anterior à posse.

Dos sete servidores empossados, seis são para o cargo de Auditor Técnico de Controle Externo de Tecnologia da Informação, além de um para o cargo de Auditor Técnico de Controle Externo em Obras Públicas.

Conforme a Diretoria de Recursos Humanos (DRH/TCE-AM), os servidores que tomaram posse são Andrey Nunes Sobrinho; Carlos Augusto Batalha do Nascimento; Julio Luciano Tavares Michel; Kerisson Falcão da Cunha; Thais Coimbra Nina; Rubens Rocha Valente Junior e Luiz de Lima Souza.

Sonhos realizados

Empossada no cargo de auditoria de obras públicas, a amazonense Thais Nina revelou as expectativas para iniciar suas funções no TCE-AM.

“Trabalhar no Tribunal de Contas é um sonho que está se realizando, resultado de muito esforço e muitos anos de estudos, é onde eu queria estar. Tenho muita expectativa sobre a carreira e sobre a gestão de controle externo, além da possibilidade de crescimento e de conhecimento”, disse a nova servidora.

O pernambucano Luiz de Lima Souza, empossado no cargo de auditor de controle externo em tecnologia da informação, informou que pretende trazer a família do seu estado natal para o acompanhar na nova fase como concursado do Tribunal de Contas.

“Por enquanto trouxe meu pai para me acompanhar durante o processo de posse. Muito em breve talvez minha mãe deva vir morar em Manaus comigo”, disse, ao ressaltar o período de preparação para a prova. “Já estudo há três anos para concurso, tive que manter o foco durante o período da pandemia, foi duro, mas, graças a Deus, recompensou”, afirmou.

A partir de agora, os novos servidores possuem até 15 dias para iniciar as atividades na Corte de Contas. Todos os servidores empossados terão treinamento específico para suas áreas junto aos técnicos do TCE-AM, além de cursos realizados pela Escola de Contas Públicas (ECP).

Realizado nos dias 18 e 25 de agosto, o concurso disponibilizou 40 vagas para provimento imediato na Corte de Contas, com vencimentos de até R$ 8,3 mil, além de benefícios.

Fonte: AsscoM tce-am