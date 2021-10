Pleno do TJAM realiza remoção de juízes para comarcas do interior

O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas realizou na sessão desta terça-feira (26/10) a escolha de magistrados em processos de remoção para cinco comarcas do interior, pelos critérios de antiguidade e merecimento, conforme os editais publicados.

Para a 1.ª Vara da Comarca de Manacapuru (Edital n.º 14/2021), foi aprovada a remoção do juiz Rafael Almeida Cró Brito, pelo critério de antiguidade, aclamado para a vaga após desistência de outro magistrado com mais tempo de atuação inscrito.

Também por antiguidade, foram aclamados os nomes da juíza Larissa Padilha Roriz Penna para a Comarca de Anamã (Edital n.º 16/2021) e do juiz Leonardo Guimarães Primo de Carvalho para a Comarca de Ipixuna (Edital nº 18/2021).

Já pelo critério de merecimento, foram aprovadas as remoções da magistrada Roseane do Vale Cavalcante Jacinto para a Comarca de Manaquiri (Edital n.º 15/2021) e do juiz Gonçalo Brandão de Sousa para a Comarca de Envira (Edital nº 17/2021), ambos com os 19 votos dos membros presentes à sessão colegiada.

