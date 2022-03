Pleno do TJAM realiza escolha de juízes para atuarem como membros do TRE/AM

O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas realizou nesta terça-feira (08/03) a votação para escolha de juízes membros do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AM).

Como membro substituto, pelo Edital n.º 01/2022-PTJ, o escolhido foi o juiz Aldrin Henrique de Castro Rodrigues, que recebeu 12 votos de um total de 21; para membro efetivo, conforme o Edital n.º 06/2022-PTJ, foi escolhido o juiz Victor André Liuzzi Gomes, que recebeu 16 votos dos integrantes do colegiado.

Os desembargadores também apreciaram os processos de remoção para varas da capital e aclamaram, após análise dos pedidos, sem impugnação e com observação dos quintos de antiguidade, os seguintes nomes para os juízos: juíza Naira Neila Batista de Oliveira Norte, pelo critério de antiguidade, para a 13.ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho; juíza Anagali Marcon Bertazzo, por merecimento, para a 2.ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal; juiz Julião Lemos Sobral Júnior, por antiguidade, para a Vara de Registros Públicos e Usucapião; e juíza Luciana da Eira Nasser, por merecimento, para a 17.ª Vara do Juizado Especial Cível.

Na abertura da sessão do Tribunal Pleno desta terça-feira (08/03), o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Domingos Chalub, registrou a data com uma homenagem pelo Dia Internacional da Mulher.

“Nós, no plenário do Tribunal de Justiça do Amazonas, contamos com oito colegas desembargadoras, oito mulheres aguerridas, guerreiras no bom sentido, de uma responsabilidade duplicada, principalmente na pandemia. Porque, creiam, todos os homens não teriam força, como se diz na prática, para segurar uma barra dessa. Então, do fundo dos nossos corações, o nosso respeito e admiração; e menos festa e mais respeito e dignidade para as mulheres”.

Atuam no 2.º Grau do TJAM as magistradas: Graça Figueiredo, Socorro Guedes, Carla Reis, Nélia Caminha, Joana Meirelles, Vânia Marinho, Onilza Gerth e Mirza Cunha.

Fonte: Asscom TCE-AM