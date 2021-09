Pleno do TJAM escolhe juiz para vaga de membro efetivo do TRE/AM

O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) escolheu o juiz Marcelo Manuel da Costa Vieira como membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, na vaga destinada a magistrados – juiz de direito, prevista no Edital n.º 11/2021.

O magistrado foi escolhido após votação secreta, tendo recebido 12 votos, segundo anunciado pelo presidente do TJAM, desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira, na sessão realizada por videoconferência, nesta terça-feira (28/09).

O juiz Marcelo Manuel da Costa Vieira irá atuar no colegiado eleitoral no biênio 2021-2023, substituindo o juiz Marco Antonio Pinto da Costa, que terminará seu segundo biênio de atuação na Corte Eleitoral em 11/10/2021.

Marcelo Vieira é juiz titular da 8.ª Vara do Juizado Especial Cível, localizado na Universidade Nilton Lins, no bairro Parque das Laranjeiras, em Manaus.

Fonte: Asscom TJAM