Plataforma digital reúne dados de diagnóstico estrutural e conjuntural da magistratura

O Centro de Pesquisas Judiciais da Associação dos Magistrados Brasileiros (CPJ/AMB) lançou uma plataforma digital que disponibiliza informações sobre problemas estruturais e conjunturais da magistratura. A plataforma pode ser acessada por meio do endereço eletrônico cpj.amb.com.br. O site reúne dados, análises e diagnósticos obtidos por intermédio de pesquisas e estudos a respeito de problemas estruturais e conjunturais. Agregam-se a esse material artigos, livros e revistas.

Lançada no dia 30 de julho deste ano, a plataforma digital do Centro de Pesquisas Judiciais contém o maior acervo de dados sobre a magistratura brasileira.

A nova plataforma possui recursos que garantem fácil navegação e foi projetada com ferramentas de acessibilidade para atender pessoas com deficiência visual, e auditiva com o aplicativo hand talk, que traduz simultaneamente conteúdos em português para a língua brasileira de sinais.

O CPJ é um órgão social permanente da AMB criado em 2019 com o objetivo de desenvolver pesquisas destinadas ao conhecimento da função jurisdicional brasileira, realizar análise e diagnóstico dos problemas estruturais e conjunturais dos diversos segmentos da magistratura, e, ainda, fornecer subsídios técnicos para a formulação de políticas judiciárias relevantes.

