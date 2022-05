Plantio de mudas marca adesão do TRT11 ao Pacto Global da ONU

Às margens do Encontro das Águas dos rios Negro e Solimões, cartão postal de Manaus, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11) formalizou, na sexta-feira (29/4), a adesão ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). A presidente do TRT11, desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes, destacou que a adesão, firmada na sede do Instituto Soka Amazônia, “possibilita ferramentas de contribuição para a sustentabilidade”.

O Hub ODS Amazonas é um desdobramento mais específico do pacto, também aspirando ao engajamento de empresas e organizações públicas e privadas aos objetivos comuns de desenvolvimento sustentável. “Os laços com o Instituto Soka Amazônia nos ajudarão a realizar atividades de educação, capacitação, e plantio de mudas, imbuídos do espírito de preservação e conservação ecológico-ambiental, para gerações presentes e futuras, consoante nos alerta o mandamento constitucional”, afirmou Ormy Bentes.

Thiago Augusto Terada, que preside o Pacto Global da ONU, explicou que, dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável a serem cumpridos até 2030, a Hub ODS Amazonas escolheu três iniciativas para concentrar seus esforços: Educação, Trabalho e Empreendedorismo e a questão da Água. O diretor presidente do Instituto Soka Amazônia, Edison Akira, destacou que, ao aderir ao Pacto Global, o TRT11 mostra sua decisão de priorizar a questão ambiental.

Para marcar a ação e, ao mesmo tempo homenagear profissionais do Judiciário que faleceram por problemas com a Covid-19, foram plantadas 32 mudas de árvores nativas da Amazônia. As espécies selecionadas pelo Instituto Soka Amazônia incluíram sorvinha, abiu, andiroba-lisa, ingá-açu, pau-rosa, lucuma e seringueira. A entidade foi criada em 2014 com a missão de gerenciar a Reserva Particular do Patrimônio Natural Dr. Daisaku Ikeda.

A chuva-de-ouro-amazônica foi plantada em homenagem ao ministro paraense Walmir Oliveira da Costa, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que faleceu há um ano vítima de complicações pela Covid-19. Também foram homenageados 31 servidores e profissionais terceirizados que atuavam no TRT11 e foram vítimas da pandemia.

Familiares compareceram ao evento, como Adna Regina Maciel Lopes Araújo, viúva do servidor Rui Adriano Nogueira Araújo. “Vovô tá vendo você plantar a árvore para ele”, disse a viúva, que estava acompanhada do neto, José Henrique. A espécie que o neto plantou foi uma lucuma.

Fonte:CNJ