PF prende suspeito de ameaçar filha do ministro Felix Fischer, do STJ

A Polícia Federal prendeu na manhã no sábado (12/2), em São Paulo, um homem suspeito de ameaçar a filha de Felix Fischer, ministro temporariamente afastado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por licença médica.

A prisão aconteceu durante uma operação, cujas investigações tiveram início após a filha do ministro receber mensagens anônimas por meio de aplicativo de mensagens com conteúdo ameaçador sobre a atuação do pai em um processo.

Durante a primeira fase da operação foram apreendidas provas de que o investigado utilizava documentos falsos para cometer diversos crimes, tendo inclusive sido condenado com nomes fictícios. Ele também apresentou documentos falsos durante a abordagem dos policiais federais.

Ainda de acordo com a PF, o investigado foi processado e condenado à pena de seis anos e seis meses de reclusão pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo de uso restrito, com nome e documentos falsos.

Em outro processo, foi expedido mandado de prisão preventiva contra o suspeito pela prática do crime de roubo. O mandado foi cumprido neste sábado.

O homem também é investigado por supostamente cometer os crimes de ameaça, roubo, tráfico internacional de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo, estelionato previdenciário, falsidade ideológica e uso de documento falso.

O investigado será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.

Fonte: Conjur